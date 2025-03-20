Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı | Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yoğun araç trafiğinin olduğu bölgede yaşanan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.