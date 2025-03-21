İnan Kıraç’a mahkemeden kötü haber: Avukatlar kalıcı vasi olarak atandı!

Emine Alangoya’yla evlenen İnan Kıraç’a 'akli melekeleri yerinde değildir' raporu verildi. Kızı tarafından açılan evliliğin iptali davasıyla şoka giren Kıraç’a bir kötü haber de mahkemeden geldi. Daha önce geçici vasi olarak atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin’in kalıcı vasi olmalarına hükmedildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025

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Emine Alangoya ile evlenen İnan Kıraç'a "akli melekeleri yerinde değildir" raporu verildi. Evliliği tehlikeye girdi. Ancak bir kötü haber daha geldi. Geçici vasi atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'in kalıcı vasi olmalarına hükmedildi.



Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç (88), 3 ay önce Emine Alangoya (75) ile evlendi. Evlatlıktan ret davası açtığı kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını söyledi.



İpek Kıraç'ın başvurusu üzerine mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na giderek heyet karşısına çıkmasını ve rapor almasını istedi. 26 Şubat Çarşamba günü heyet karşısına çıkan İnan Kıraç, soruların çoğuna cevap veremedi. Hakkında demans teşhisi konuldu. Mahkeme, avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atadı.



EVLİLİK İPTAL EDİLEBİLİR

Rapor, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ulaştı. Mahkeme daha önce geçici vasi olarak atanan avukatlar Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin'in kalıcı vasi olarak atanmasına hükmetti. Anadolu 2. Sulh Hukum Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte İnan Kıraç ve Emine Alangoya'nın evliliğinin iptalinin önü de açılmış oldu.

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