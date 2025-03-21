Diyarbakır'da 10 yaşındaki Toprak'ın acı ölümü: Dişi çekildikten sonra kanaması durmadı!
Diyarbakır'da 10 yaşındaki Toprak Önkol'un dişi çekildi. Talihsiz çocuk, aşırı kanamadan hayatını kaybetti. Baba Adem Önkol, 'Doktoru uyarmama rağmen evladımın röntgenini çekmedi. Şikayetçiyim' dedi.
Diyarbakır'da dişi çekildikten sonra götürüldüğü hastanelerde kanaması durdurulamayan Toprak Önkol (10), hayatını kaybetti. Önkol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde toprağa verildi. Babası Adem Önkol, uyarısına rağmen doktorun röntgen çekmeden dişi çektiğini ifade ederek, sorumlular hakkında şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.