Antalya'da tefeci örgütü çökertildi: 45 şüpheli yakalandı!

Antalya’da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 15 milyar TL’lik mal varlığına el konulurken, 4 şirkete kayyum atandı. Çete lideri C.F. ve 45 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda ‘komisyon’ adı altında faiz bedeli aldı. Operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025

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Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de tefecilik yaptığı belirlenen C.F. liderliğindeki suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 61 farklı adrese baskın yapıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında suç örgütünün mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdığı, çek ve senetleri tehdit ve şantaj yoluyla tahsil ettiği tespit edildi. Yapılan soruşturmalarda örgütün büyük çapta maddi varlığa sahip olduğu belirlendi.



4 ŞİRKETE KAYYUM

Bakan Yerlikaya, operasyonun sonuçlarına ilişkin detayları paylaştı. Açıklamaya göre: 1 adet 250 odalı beş yıldızlı otel, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 apartman (18 daire), 2 büyük et entegre tesisi, 29 villa, 6 iş yeri, 71 arsa/tarla, 76 araç, 4 şirket olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. 4 şirkette kayyum atandı. Ali Yerlikaya, C.F.'nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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