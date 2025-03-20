Youtube neden açılmıyor? 20 Mart Youtube’a erişim engeli geldi mi?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 09:34

19 Mart Çarşamba günü itibarıyla YouTube 'a giriş yapamayan veya akış yenileme problemi yaşayan kullanıcı sayısında artış yaşandığı gözlemlendi. YouTube'un mobil ve masaüstü sürümlerinde yaşanan bu problemlerin teknik bir güncellemeden mi yoksa bant genişliği kısıtlamasından mı kaynaklandığı merak ediliyor. Peki YouTube açıldı mı? İşte konu hakkında bilgiler.

Daha sonra sorunun giderildiği ve platformun tekrar normal şekilde çalışmaya başladığı gözlemlendi.

19 Mart sabah saat 06.00 itibarıyla YouTube kullanıcıları platforma erişimde sorun yaşadı. Video izleme, sayfa yükleme ve akış yenileme gibi işlemlerde aksaklıklar meydana geldi. Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden YouTube'un çöküp çökmediğine dair paylaşımlar yaptı.

Kaynak: (Downdetector)

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

19 Mart sabah saat 06.00 itibarıyla Instagram, Twitter (X) ve YouTube'da geniş çaplı erişim sorunları meydana geldi. Kullanıcılar, akış yenileme, giriş yapma ve video oynatma gibi işlemlerde aksaklıklar yaşadıklarını belirtti.

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından herhangi bir erişim engeli kararı alınmadığı öğrenildi. 20 Mart Perşembe günü itibarıyla YouTube başta olmak üzere sosyal medya platformlarının hizmet vermeye devam ettiği gözlemlendi.