Karaman'da dehşet! Eski sevgilisini tüfekle katletti: Kadının yakınları tarafından ağır yaralandı

Karaman'da kan donduran bir olay meydana geldi. A.Y. (40), evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı (35) boynundan av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. (15) ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise A.Y.'yi darbedip, ağır yaraladı.

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 00:57

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Dehşet anları, saat 02.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi, Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. A.Y., eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ın evine geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.Y., tüfekle ateş edip Göktaş'ı boynundan vurdu. Göktaş kanlar içinde yığıldı.

Karaman'da dehşet! Eski sevgilisini tüfekle katletti: Kadının yakınları tarafından ağır yaralandı (DHA)

KATLEDİLEN KADININ YAKINLARI TARAFINDAN AĞIR YARALANDI

Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. ve yeğenleri M.A.G. ve F.G., A.Y.'ye saldırıp, darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktaş ve A.Y., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'da dehşet! Eski sevgilisini tüfekle katletti: Kadının yakınları tarafından ağır yaralandı (DHA)

Tedaviye alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başında kırıklar oluştuğu belirlenen A.Y.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, A.Y.'ye saldıran Göktaş'ın oğlu ve 2 yeğenini polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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