Üniversite diploması nasıl ve neden iptal edilir? Diploma iptali ne anlama gelir?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 10:43

İstanbul Üniversitesi , Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıkladı. Ardından, "Üniversite diploması nasıl ve neden iptal edilir?" soruları merak ediliyor. Üniversite, "Araştırma Raporu'nda adı geçen kişiler dahil olmak üzere mezun olan kişilerin yatay geçiş kararları ve bu kararlar doğrultusunda elde ettikleri mezuniyetler ile diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alındığını" belirtiyor. Peki iptal edilen diploma geri alınır mı? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA)

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

İstanbul Üniversitesi, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş yapan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıkladı. Üniversite, dönemin yönetiminin, YÖK'e danışmadan İmamoğlu'nun yatay geçişini yaptığına dikkat çekti. Ayrıca, İmamoğlu ile birlikte 1990'da İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden 10 kişinin kaydının silindiği ve yatay geçiş kararlarının iptal edildiği bildirildi. Üniversite, durumu savcılığa ve YÖK'e bildireceğini duyurdu.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi İstanbul Üniversitesi'nin kararını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı, "Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişiyle ilgili bir durum söz konusu. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK tarafından tanınmıyordu ve bilinmiyordu. 1993 yılı sonrası tanınırlığı sağlandı. Hukuki açıdan İmamoğlu'nun tüm yolları tükenmiş değil. Aday adayı olabilmesi için üniversite mezunu olması gerektiğinden, aday olamaz. Bölge idare mahkemesine başvurabilir, eğer burada da sonuç alamazsa İstinaf mahkemesine başvuracak ve son aşamada Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir." ifadelerine yer verdi.