Havlu ucundaki o şeritler süs değil! Gerçek amacı sizi şaşırtacak! Meğer...

Evlerimizin vazgeçilmez eşyalarından biri olan havlular, yıllardır birçok kişinin dikkatini çeken ilginç bir detaya sahip! Peki havlu ucunda yer alan şeritlerin asıl amacı ne? Sosyal medyada gündem olan bu sorunun cevabı oldukça şaşırtıcı! İşte ilginç detaylar.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 16:52

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Evlerimizin vazgeçilmez eşyalarından biri olan havlular, yıllardır birçok kişinin dikkatini çeken ilginç bir detaya sahip: uçlarındaki özel dokuma şeritler. Peki, bu şeritlerin asıl amacı ne? Sosyal medyada gündem olan bu sorunun cevabı şaşırtıcı!

(Takvim Foto Arşiv) SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU Son günlerde bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım, bu konuyu tekrar tartışmaya açtı. Yazılım mühendisi Nate McGrady, "Havluların ucundaki bu şeritler sadece katlamayı zorlaştırmak için mi var?" diye sorarak takipçilerinden görüş aldı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, birçok farklı teoriyi de beraberinde getirdi.