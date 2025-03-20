20 Mart 2025 Migros Nescafé Gold Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

20 Mart 2025 tarihli Migros Nescafé Gold Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPad Air 256 Gb, 11 İnc, Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör, Instax Mini 12 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

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20 Mart 2025 tarihli Migros Nescafé Gold Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 10.01.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-66817 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Çekilişe katılan talihliler, iPad Air 256 Gb, 11 İnc, Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör, Instax Mini 12 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Migros Nescafé Gold Kampanyası (Takvim Gazetesi)

iPad Air 256 Gb, 11 İnc Asil Talihlileri

Migros Nescafé Gold Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör Asil Talihlileri

Migros Nescafé Gold Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Instax Mini 12 Asil Talihlileri

Migros Nescafé Gold Kampanyası (Takvim Gazetesi)

iPad Air 256 Gb, 11 İnc Yedek Talihlileri

Migros Nescafé Gold Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör Yedek Talihlileri

Migros Nescafé Gold Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Instax Mini 12 Yedek Talihlileri

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