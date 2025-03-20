20 Mart 2025 Migros Nescafé Gold Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
20 Mart 2025 tarihli Migros Nescafé Gold Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPad Air 256 Gb, 11 İnc, Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör, Instax Mini 12 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
20 Mart 2025 tarihli Migros Nescafé Gold Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 10.01.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-66817 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Çekilişe katılan talihliler, iPad Air 256 Gb, 11 İnc, Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör, Instax Mini 12 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPad Air 256 Gb, 11 İnc Asil Talihlileri
Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör Asil Talihlileri
Instax Mini 12 Asil Talihlileri
iPad Air 256 Gb, 11 İnc Yedek Talihlileri
Jbl Flip 6 Bluetooth Hoparlör Yedek Talihlileri
Instax Mini 12 Yedek Talihlileri