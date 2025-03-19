Diyarbakır'da dehşet anları! Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Diyarbakır'da kan donduran bir olay meydana geldi. Şüphelilerin araçla önünü kestiği cipteki Umut Y., açılan ateşte başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 18:00

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Kan donduran olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Diyarbakır yönüne giden Umut Y.'nin kullandığı 34 HDA 241 plakalı cipin önü, araçtakiler tarafından kesildi.

Diyarbakır'da dehşet anları! Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular (DHA)

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Araçtan ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Umut Y.'nin başına isabet etti. Umut Y. ağır yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da dehşet anları! Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular (DHA)

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Umut Y., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Umut Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Diyarbakır'da dehşet anları! Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular (DHA)

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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