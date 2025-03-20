20 Mart internet neden yavaş? Instagram ne zaman açılır, düzelir?

19 Mart Çarşamba sabahından itibaren sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan aksaklıklar, 20 Mart itibarıyla bazı kullanıcılar için devam ediyor. Mobil uygulamalar ve web sürümlerinde sayfa yüklenme hataları, bağlantı kesintileri ve içeriklerin güncellenememesi gibi teknik sorunlar bildiriliyor. Peki internet ne zaman düzelir? İşte son durum.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 15:53

Paylaş





ABONE OL

19 Mart 2025 sabahından itibaren X ve Instagram'a erişimde sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, anasayfa yenilenememe, içeriklere ulaşılamama ve bağlantı hataları gibi problemlerle karşılaştı. 20 Mart itibarıyla bazı kullanıcılar için bu aksaklıkların devam ettiği bildiriliyor. Peki internete erişim ne zaman düzelir? İşte merak edilenler...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 20 MART İNTERNET NEDEN YAVAŞ? 19 Mart'ta yaşanan erişim sıkıntılarının ardından, kullanıcılar "X çöktü mü?", "Instagram neden açılmıyor?" ve "Sosyal medya erişim engeli mi var?" gibi sorularla arama motorlarına yöneldi.

(Kaynak: Downdetector) Özellikle Instagram'da profil yükleme, hikaye paylaşma ve akış yenileme gibi temel işlevlerde aksamalar yaşandı. Ancak, 20 Mart Perşembe itibarıyla X platformunda erişim sorununun giderildiği ve normal şekilde hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.