Annem Ankara bu akşam var mı, bitiyor mu? 19 Mart Annem Ankara neden yok, final mi yaptı?

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ANNEM ANKARA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

12 Mart Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 14. bölümünde, Burak'ın verdiği ani karar tüm dengeleri değiştirir ve Zuhal ile Hasan'ı da peşinden sürükler.

Burak'ın kaçırılması, Zuhal'i derinden sarsar. Oğluna kavuşabilmek için hemen emniyet ve adalet güçlerini harekete geçirir. Aynı zamanda, kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan'ın cezaevinden çıkması için son bir hamle yapacaktır. Güneş, öğrendiği yeni gerçekle sarsılan hayatını toparlamak için bir an önce Hasan'la yüzleşmek istemektedir. Suphi ise Mesude'den asla vazgeçmeyeceğini belirterek beklenmedik bir hamle yapar.

Hasan dışarı çıktıktan sonra, kendini yanıtlanması gereken sorular ve çözümsüz sorunlar arasında bulur. Bunlardan en zorlayanı ise Burak ile yapması gereken zor bir konuşmadır. Aralarındaki ilişkiler henüz düzeltilememişken, Burak'ın aldığı ani karar, Zuhal ve Hasan'ı da derin bir dönüşü olmayan yola sürükleyecektir.