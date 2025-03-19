takvim-logo

Annem Ankara bu akşam var mı, bitiyor mu? 19 Mart Annem Ankara neden yok, final mi yaptı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi, bu akşam yayın akışında yer almadı. Dizinin yerine Eşref Rüya adlı yeni dizinin ilk bölümü ekrana gelecek. Bunun üzerine izleyiciler, 'Annem Ankara yayından kaldırıldı mı? Annem Ankara dizisi final mi yapacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki 19 Mart Annem Ankara neden yok? İşte konuya dair merak edilenler…

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Annem Ankara bu akşam var mı, bitiyor mu? 19 Mart Annem Ankara neden yok, final mi yaptı?

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı Annem Ankara dizisi, her Çarşamba yeni bölümüyle ekrana geliyordu. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almadı. Peki Annem Ankara bu akşam var mı? İşte diziye dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANNEM ANKARA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Bu akşam Annem Ankara dizisi yerine Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluşuyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANNEM ANKARA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Annem Ankara dizisi, final bölümüyle 23 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANNEM ANKARA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

12 Mart Çarşamba günü yayınlanan Annem Ankara dizisinin 14. bölümünde, Burak'ın verdiği ani karar tüm dengeleri değiştirir ve Zuhal ile Hasan'ı da peşinden sürükler.

Burak'ın kaçırılması, Zuhal'i derinden sarsar. Oğluna kavuşabilmek için hemen emniyet ve adalet güçlerini harekete geçirir. Aynı zamanda, kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan'ın cezaevinden çıkması için son bir hamle yapacaktır. Güneş, öğrendiği yeni gerçekle sarsılan hayatını toparlamak için bir an önce Hasan'la yüzleşmek istemektedir. Suphi ise Mesude'den asla vazgeçmeyeceğini belirterek beklenmedik bir hamle yapar.

Hasan dışarı çıktıktan sonra, kendini yanıtlanması gereken sorular ve çözümsüz sorunlar arasında bulur. Bunlardan en zorlayanı ise Burak ile yapması gereken zor bir konuşmadır. Aralarındaki ilişkiler henüz düzeltilememişken, Burak'ın aldığı ani karar, Zuhal ve Hasan'ı da derin bir dönüşü olmayan yola sürükleyecektir.