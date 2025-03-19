Annem Ankara bu akşam var mı, bitiyor mu? 19 Mart Annem Ankara neden yok, final mi yaptı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisi, bu akşam yayın akışında yer almadı. Dizinin yerine Eşref Rüya adlı yeni dizinin ilk bölümü ekrana gelecek. Bunun üzerine izleyiciler, 'Annem Ankara yayından kaldırıldı mı? Annem Ankara dizisi final mi yapacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki 19 Mart Annem Ankara neden yok? İşte konuya dair merak edilenler…
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı Annem Ankara dizisi, her Çarşamba yeni bölümüyle ekrana geliyordu. Kanal D'nin bugünkü yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almadı. Peki Annem Ankara bu akşam var mı? İşte diziye dair bilgiler…
ANNEM ANKARA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?
Bu akşam Annem Ankara dizisi yerine Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluşuyor.
ANNEM ANKARA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Annem Ankara dizisi, final bölümüyle 23 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.