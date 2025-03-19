Ünlü top model Bella Hadid yeni kitap hazırlığında!

Gazze olmak üzere 43 ülkedeki kimsesiz çocuklar için yardım kampanyalarına katılan 28 yaşındaki güzel, yeni bir kitap hazırlığına başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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Gazze'ye verdiği tam destekle milyonların sevgilisi haline gelen ünlü top model Bella Hadid, yardımsever kişiliğiyle öne çıkıyor. Başta Gazze olmak üzere 43 ülkedeki kimsesiz çocuklar için yardım kampanyalarına katılan 28 yaşındaki güzel, yeni bir kitap hazırlığına başladı. İçinde siyasetten de çok önemli detayların olacağı kitabın gelecek yıl piyasada olacağı belirtildi.

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