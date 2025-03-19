Ünlü psikiyatrist hayatının şokunu yaşadı: Dr Veysi Çeri'nin eski eşi çocuğunu hastaneden kaçırdı!

Çocuk psikiyatristi Veysi Çeri, 2017’de Litvanyalı Monika Hanım’la evlendi. Çift, oğullarını kucağına aldıktan sonra ayrıldı. Mağdur olduğunu iddia eden Dr. Çeri, eski eşinin korumalarıyla tedavi altındaki çocuğunu hastaneden kaçırdığını iddia etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Ünlü psikiyatrist Doç. Dr. Veysi Çeri, 11 Kasım 2017'de Litvanya vatandaşı Dr. Monika Çeri ile evlendi. Çiftin, 2018'de B.A.Ç. isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Çeri çifti, 17 Ağustos 2022'de boşandı. Türk mahkeme velayeti geçici olarak babaya verdi. İkili arasında gerilim sürekli artarken, geçtiğimiz günlerde planlı bir çocuk kaçırma olayı gerçekleşti.



YARDIM İSTİYOR

Veysi Çeri, "Oğlumun antibiyotik tedavisi başlandığı süreçte Monika tuttuğu birkaç bodygard'la hastaneden zorla çocuğu benden aldılar. Almakla da kalmayıp hastane epikrizinde de yazıldığı üzere 39.5 derece ateş ve febril konvülsiyon tanısına rağmen çocuğun tedavisini reddedip hayatını tehlikeye atarak çıkardılar.



İade süreci de maalesef polis zoruyla ve çocuğun üstün yararını gözetmeyecek şekilde oldu. Ve oğlum iade sırasında "ısrarla gitmek istemiyorum" diye bağırdı ve annesiyle gitmek istemedi" dedi. Çeri, yetkililerden yardım istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN