Dilencinin elindeki telefon görenleri şaşkına çevirdi!

Mardin'de son model telefonla konuşan dilenciyi gördükten sonra şoke olan vatandaş, cep telefonuyla o anları kaydetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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Mardin'de bir vatandaş, hastane önünde dilencilik yapan kadını, son model telefonla konuşurken fark etti. Gördükleri karşısında şoke olan vatandaş, cep telefonuyla o anları kaydetti. Kadının dilencilik yaptığı noktadan ayrılarak başka bir yere gittiğini görünce de onu takip ederek para veren kişileri de görüntüledi.



Kadının topladığı parayı saydığı anları görüntüleyen vatandaş, bu duruma tepki gösterdi. Olayı görüntüleyen vatandaş, "30 yıldır çalışıyorum, ancak İphone 15 veya 16 alacak durumum olmadı. Bu kadın ise insanlara duygu sömürüsü yaparak para topluyor ve bu şekilde pahalı telefonlar alabiliyor. Resmen cep hırsızı. Gerçekten inanılmaz bir durum" diyerek tepkisini dile getirdi.



Olay, dilencilik yapan bazı kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı konusunda tartışmaları beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yetkililerin bu tür olaylara karşı denetimleri artırması gerektiğini belirtti. AHMET AKKUŞ

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