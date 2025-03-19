Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi 110. yıldönümünde anıldı!

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’la birlikte bakanlar da katıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, milletin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi.



TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada "Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah inşa edeceğiz" dedi.

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