Bakanlık vergi kaçıran doktorlara karşı harekete geçti: Yüzde 400'lere ulaşan farklar var!
Maliye Bakanlığı, doktorların gelirlerini inceledi. Bir kadın doğum uzmanının yılda 53 milyon TL’lik kazandığı ama hiç vergi ödemediği belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı ekipler, yapay zeka destekli bir program kullandı. Özel klinikleri olan doktorların beyannameleri ve mali uyum seviyelerini araştırdı.
Bazı hekimlerin kazandığı gelirlerini beyanlarına yansıtmadığı anlaşıldı. Hatta yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu saptandı. 3 bin 663 doktor hakkında inceleme başlatıldı.
KADIN DOĞUM UZMANI HASILATI
53 milyon TL
BEYANI
6.5 milyon TL
PLASTİK CERRAH HASILATI
69 milyon TL
BEYANI
7 milyon TL
DİŞ HEKİMİ HASILATI:
67 milyon TL
BEYANI
3 milyon TL