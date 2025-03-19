Bakanlık vergi kaçıran doktorlara karşı harekete geçti: Yüzde 400'lere ulaşan farklar var!

Maliye Bakanlığı, doktorların gelirlerini inceledi. Bir kadın doğum uzmanının yılda 53 milyon TL’lik kazandığı ama hiç vergi ödemediği belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı ekipler, yapay zeka destekli bir program kullandı. Özel klinikleri olan doktorların beyannameleri ve mali uyum seviyelerini araştırdı.



Bazı hekimlerin kazandığı gelirlerini beyanlarına yansıtmadığı anlaşıldı. Hatta yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu saptandı. 3 bin 663 doktor hakkında inceleme başlatıldı.



KADIN DOĞUM UZMANI HASILATI

53 milyon TL



BEYANI

6.5 milyon TL



PLASTİK CERRAH HASILATI

69 milyon TL



BEYANI

7 milyon TL



DİŞ HEKİMİ HASILATI:

67 milyon TL



BEYANI

3 milyon TL

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