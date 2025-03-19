Aydın'da acı olay: İtfaiye personelinin eşi ve çocukları yangında hayatını kaybetti

Fatma Gezgin ile çocukları Deniz ve Toprak, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye personeli Turgay Gezgin de eşi ve evlatlarının acı haberini alınca baygınlık geçirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

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Yürekleri sızlatan yangın, dün sabah saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alındı. Ancak incelemede, evden Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz (12) ve Toprak Gezgin'in (3) cesetleri çıktı.



GECE MESAİSINDEN DÖNMÜŞ

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Acı haberi duyup hastaneye akın eden Gezgin ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

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