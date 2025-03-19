Ankara'da Şeyma'nın gizemli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!
14. kattaki evinin penceresinden düşerek can veren Şeyma Karahan cinayetinde , sevgilisinin pencerede parmak izleri çıktığı belirlendi.
Ankara'da Şeyma Kayahan, 14. kattaki evinin penceresinden düşerek can verdi. Evdeki sevgili Hüseyin Uyucu'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Polis, sevgilisinin pencerede parmak izleri çıktığını belirledi.
Uyucu'nun tutuklama gerekçesinde, penceredeki izlerin "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu belirtildi. Kayahan'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp raporunun ardından netlik kazanacak.