Sunucu Aslı Özkaya’nın oğlu ölümden döndü: Yine köpek dehşeti!
Sunucu Aslı Özkaya'nın 7 yaşındaki kızı T.K, spor kursundan çıkarken 'Rottweiler' cinsi köpeğin saldırısına uğradı
Sunucu Aslı Özkaya'nın 7 yaşındaki kızı T.K, spor kursundan çıkarken "Rottweiler" cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, küçük kızı kürek kemiğinden ısırarak yere düşürdü. Özkaya, talihsiz kızını köpeğin elinden çevredekilerin yardımıyla kurtardı. Özkaya, karakola gidip şikâyette bulundu. Veterinerde köpeğin çipi ve kuduz aşısı olmadığı tespit edildi.