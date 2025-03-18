Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri dönen Nursel Ergin paylaşımıyla yürek burktu!

Gündüz ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin, atv’de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri döndü. Bu süreçte 2 farklı kanser türü atlattığı ortaya çıkan Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarıyla yürek burktu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Bir dönem Gelinim Mutfakta programıyla ekranlarımıza konuk olan Nursel Ergin'in bir anda yapımdan ayrılması çok konuşulmuştu. O günlerde herhangi bir açıklama yapılmaması daha çok dikkat çekti. Ardından geçtiğimiz sezon bir açıklamayla ve Ergin'in ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediği için programı bıraktığı gerekçe gösterildi. Ancak konu bambaşka çıktı. Sevilen sunucu aylar sonra atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri dönüp gerçekleri açıkladı.



ÇOK YIPRANDIM

Nursel Ergin'in Günaydın YouTube kanalına yaptığı açıklamalar sonrası kendisinin 8 aydır kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Bu 8 ay içerisinde 2 farklı kanser türünü atlattığını belirten Ergin, önce rahim sonra da meme kanserine yakalandığını ifade etti. Bu zorlu süreçte peruk takmaya başlayıp 42 kiloya düştüğünü anlatan Nursel Ergin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yaşadığı zorlukları tek tek anlattı.



Ünlü sunucu 'Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım' ifadelerini kullandı.



KANSERLİLERE TAVSİYELER

Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlarda bulunan ünlü sunucu, kendisi gibi bu hastalıklarla mücadele eden kişilere tavsiyeler verdi. 'Her bir telden acı döküldü' diyen Ergin, 'İlk başta kısa kestirdim, siz öyle yapmayın tamamen kazıtın. Sonrasında elinize gelen saçlar yastık oturduğunuz yer o psikoloji hiç çekilmiyor. Farzedin yeniden doğan bebek gibisiniz..' ifadelerini kullandı.

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