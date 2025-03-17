Eskişehir'de akılalmaz olay! Oyun yüzünden kavga çıktı 2 ev arkadaşını bıçakladı

Eskişehir'de pes dedirten bir olay yaşandı. Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki M.T., mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı, 2 ev arkadaşını bıçakla karnından yaraladı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 00:56

Paylaş





ABONE OL

Akılalmaz olay, Yeni Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde B.S. (23), R.S. (22) ile M.T. arasında mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı.

Eskişehir'de akılalmaz olay! Oyun yüzünden kavga çıktı 2 ev arkadaşını bıçakladı (İHA)

Kısa sürede çıkan kavgada o sırada mutfakta yemek yapan M.T., elindeki bıçakla B.S. ve R.S.'ye saldırarak karınlarından yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de akılalmaz olay! Oyun yüzünden kavga çıktı 2 ev arkadaşını bıçakladı (DHA)

Şüpheli M.T. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN