Esenyurt’ta başıboş sokak köpeği krizi! Ekiplere engel oldular

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 14:53

ŞİKAYETLER DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇİLDİ Genelge kapsamında çalışma başlatan Esenyurt Belediyesi başıboş sokak hayvanlarını toplayarak Modern Hayvan Bakımevi'ne götürmeye başladı. Özellikle zabıtaya gelen şikayetler doğrultusunda hareket geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, saldırgan özellikle olan köpekleri toplayarak barınağa götürüyor. Barınakta gerekli sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar kısırlaştırılarak sahiplendirilmek üzere misafir ediliyor.

İki kadın, başıboş köpeklerin toplanmasına karşı çıktı. (Takvim.com.tr)





Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Fatih Satılmış "Belediyelere gönderilen genelge kapsamında öncelikle saldırgan huylu hayvanları alıp barınağımıza götürüp, rehabilite ediyoruz. Gerekli aşı işlemleri yapıyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İKİ KADIN ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ

Sokak köpeklerinin toplanması sırasında zaman zaman ilginç tepkiler de oluştu.

Sahipsiz hayvanların toplanmasına tepki gösteren iki kadın, veteriner ekiplerini tehdit etti. İki kadın, sahipsiz köpeklerin toplatılmasına tepki göstererek, tehditler savurdu. O anlar kameralara da yansıdı.