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Göbeklitepe Roma’da büyüledi!

24 Ekim 2024'te 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisi açıldı.

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Göbeklitepe Roma’da büyüledi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından biri olan Kolezyum'da, 24 Ekim 2024'te "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi açıldı.

Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz bir deneyim sunuyor. "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor.

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