Adem Çağlayan kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? Bursaspor teknik direktörü Adem Çağlayan’ın futbol kariyeri

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 14:47

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, Batalla'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu. Çağlayan için düzenlenen imza törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de katıldı. Peki Adem Çağlayan kimdir? İşte biyografisi.

(Kaynak: AA)

ADEM ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Adem Çağlayan, 19 Kasım 1981'de Erzurum'da doğdu. 44 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u çalıştırmış ve burada çıktığı 22 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2.09 puan ortalaması yakalamıştır.

Kariyerinde birçok farklı takımda görev alan Çağlayan, BB Erzurumspor ile 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayarak dikkat çekti. Ayrıca Yeni Mersin İY, Adana 1954 FK ve Ankaraspor gibi kulüplerde de teknik direktörlük yapmıştı.