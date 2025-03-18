Adem Çağlayan kimdir, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? Bursaspor teknik direktörü Adem Çağlayan'ın futbol kariyeri
Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Arjantinli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bursaspor’un yeni teknik direktörü ise Adem Çağlayan oldu. Taraftarlar, Adem Çağlayan’ın kariyerini ve geçmişini merak ediyor. Peki Adem Çağlayan hangi takımları çalıştırdı? İşte merak edilenler…
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, Batalla'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu. Çağlayan için düzenlenen imza törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de katıldı. Peki Adem Çağlayan kimdir? İşte biyografisi.
ADEM ÇAĞLAYAN KİMDİR?
Adem Çağlayan, 19 Kasım 1981'de Erzurum'da doğdu. 44 yaşındaki deneyimli teknik adam, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u çalıştırmış ve burada çıktığı 22 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2.09 puan ortalaması yakalamıştır.
Kariyerinde birçok farklı takımda görev alan Çağlayan, BB Erzurumspor ile 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayarak dikkat çekti. Ayrıca Yeni Mersin İY, Adana 1954 FK ve Ankaraspor gibi kulüplerde de teknik direktörlük yapmıştı.
Adem Çağlayan'ın Çalıştırdığı Takımlar ve Başarıları
2011-2013 Palandökenspor – Erzurum Amatör Lig Şampiyonu
2013-2014 Yol Spor – Erzurum Amatör Lig Şampiyonu
2014-2015 12 Mart Aras Spor – Erzurum Amatör Lig Şampiyonu
2015-2016 BB Erzurumspor – 3. Lig Şampiyonu
2016-2017 BB Erzurumspor – 2. Lig Şampiyonu
2017-2018 BB Erzurumspor – 1. Lig Şampiyonu
2018-2019 BB Erzurumspor – Süper Lig