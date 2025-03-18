Bursa'da acı olay: Minik Erdal zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi!

Bursa'da yaşayan 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, 1 ay önce gribal enfeksiyon geçirdi. 20 gün tedavi gördükten sonra başka hastaneye sevk edilen Gazioğlu, zatürre tanısı konulduktan 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Acı olay Bursa Orhangazi'de yaşandı. Erdal Gazioğlu (5), yaklaşık 1 ay önce gribal enfeksiyon geçirdi. Orhangazi Devlet Hastanesinde yaklaşık 20 gün tedavi gördü. Daha önce Bursa Şehir Hastanesine sevkedilen çocuk, burada zatürre tanısı konuldu.



Yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Minik Erdal'ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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