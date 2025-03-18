Bitlis'te Hediye öğretmen 3 yıl önce atandığı ilkokul için kolları sıvadı!

Bitlis’te okul öncesi öğretmeni olan Hediye Kılıç, meslektaşlarından aldığı destekle kolları sıvadı. Okulun iç ve dış duvarlarını boyayıp çizdiği birbirinden güzel resimlerle donattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Yürekleri ısıtan haber, Bitlis Tatvan'a bağlı Koyunpınar İlkokulu'ndan geldi. Okulda müdür yetkili olarak görev yapan okul öncesi öğretmeni Hediye Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslektaşlarından destek aldı. Kollarını sıvadı. Okulun iç ve dış duvarlarını boyadı. Daha sonra çeşitli resimler çizdiği duvarlara eğitici materyaller astı.



OKULU ZENGİNLEŞTİRDİ

Arkadaşlarından ve sosyal medya aracılığıyla temin ettiği kitaplarla okulun kütüphanesini zenginleştirdi. Kılıç, ilk görev yeri olan Koyunpınar İlkokulu'na 3 yıl önce atandığını söyledi. Kütüphanenin zeminini kapladıklarını, duvarlarını da renklendirdiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin gelişimi için burada yaptığımız etkinliklerde genellikle doğal materyaller kullanıyoruz. Toplam 22 öğrencimiz var ve bunların beşi anasınıfı öğrencisi."



Hediye Kılıç, "Okulumuzda küçük bir kütüphane bulunuyordu ve eksikleri vardı. Bu eksiklikleri kapatmak için de farklı şehirlerdeki arkadaşlarımla iletişime geçtim. Sosyal medya aracılığıyla takipçilerimizden de destek aldık" dedi.

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