Alanya'da otelde skandal: Rezervasyonlar iptal edildi!

Alanya’da bir otel, 'erkek sayısı fazla olmasın' diyerek rezervasyonu iptal etti. İşletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki M.E.L, erkek kuzeniyle tatil planı yaptı. Antalya Alanya'daki bir otelin internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. Ancak birkaç gün sonra otel yetkilileri tarafından arandı. Tesiste erkek sayısının çoğunlukta olacağı gerekçesiyle konaklayamayacakları bilgisi verildi. Ardından rezervasyonları iptal edildi.



UÇAK BİLETİ ALMIŞLAR

Rezervasyon sonrası iş yerinden izin ve uçak biletlerini alıp Alanya'ya gitmeye hazırlanan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı. Avukat Senar Furkan Başak, "Sadece erkek oldukları için iki erkeğin bu haktan mahrum bırakılması açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN