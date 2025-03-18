Alanya'da otelde skandal: Rezervasyonlar iptal edildi!
Alanya’da bir otel, 'erkek sayısı fazla olmasın' diyerek rezervasyonu iptal etti. İşletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası verildi.
Adana'da yaşayan 28 yaşındaki M.E.L, erkek kuzeniyle tatil planı yaptı. Antalya Alanya'daki bir otelin internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. Ancak birkaç gün sonra otel yetkilileri tarafından arandı. Tesiste erkek sayısının çoğunlukta olacağı gerekçesiyle konaklayamayacakları bilgisi verildi. Ardından rezervasyonları iptal edildi.
UÇAK BİLETİ ALMIŞLAR
Rezervasyon sonrası iş yerinden izin ve uçak biletlerini alıp Alanya'ya gitmeye hazırlanan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı. Avukat Senar Furkan Başak, "Sadece erkek oldukları için iki erkeğin bu haktan mahrum bırakılması açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır" dedi.