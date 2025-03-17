Ölüm ameliyat masasındaydı! Yağ aldırma işlemi sonrasında 4 kez kalbi durdu

İzmir'de yaşayan Yılsu Tümen (32), İstanbul Sultanbeyli’deki bir tıp merkezine gitti. 160 bin TL ödemeyi kabul etti. Yağ aldırma operasyonuna girdi. Ancak iddiaya göre, kan değerleri çok düşük seviyeye indi. Doktor, takviye için 40 bin lira daha talep etti. Operasyondan çıktıktan saatler sonra fenalaşan kadın, hayatını kaybetti. Kardeşi Simge Tümen, “Tahlilleri bozuktu, doktor bile bile ameliyat yaptı” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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İzmir'de yaşayan Yılsu Tümen (32), yağ aldırma operasyonu için İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde özel bir tıp merkezinde ameliyat oldu. Tümen, operasyona 160 bin lira ödedi. Ancak iddiaya göre, kadının kan değerleri düşük çıkınca doktor kan takviyesi için de 40 bin lira talep etti.



Operasyondan çıktıktan sonra fenalaşan ve defalarca kalbi durduğu öne sürülen kadın 6 Mart'ta hayatını kaybetti. Simge Tümen, ablasının doktor ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek "Ablam o kadına gitmeden önce farklı bir doktora gidiyor tahlillerini gösteriyor ve 'Bu ameliyatı olma, kan değerlerin düşük' deniliyor. Fakat o şahıs 'Hiçbir sorun olmaz, sağsalim girer çıkarırız' dedi" sözleriyle tepki gösterdi.

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