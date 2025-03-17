Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazede’nin evinde milyonluk soygun! Hırsızlığı yapan kişi çok yakınından çıktı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 00:44

Sultan Vahdettin'in torununun evinden milyonluk hırsızlık yapan hırsız yakalandı. (DHA)

Mesuda Evliyazade ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını söyledi. Mağdur kadın çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu belirtti. Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat 2025 tarihinde yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ihbarında bulundu.