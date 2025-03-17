Batman'da korkunç olay! Kavgayı ayırmaya çalışırken başından vuruldu

Batman'da dehşet anları yaşandı. İki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 26 yaşındaki Yakup Yürek, başına isabet kurşunla yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 00:42

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Korkunç olay, akşam saatlerinde Pazaryeri Mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Batman'da korkunç olay! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu (İHA)

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN, BAŞINDAN VURULDU

O sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Yürek, taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da korkunç olay! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu (DHA)

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Batman'da korkunç olay! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu (DHA)

Yürek'in cenazesi morga kaldırılırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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