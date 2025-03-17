Şeyma'nın sır sonu! 14. kattan düşerek hayatını kaybetti | İntihar mı cinayet mi?
Ankara Etimesgut'ta 31 yaşındaki Şeyma Gökçe Kayahan, sevgilisiyle tartışmasının ardından 14. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Şeyma Gökçe Kayahan (31), 2 hafta önce taşındığı evde sevgilisi Hüseyin U. (28) ile tartıştı.
Kısa bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi gözaltına alındı.