Büyükçekmece'de küfür cinayeti! Katil zanlısını içki şişesindeki parmak izi ele verdi

İstanbul Büyükçekmece'de duyulan silah seslerinin ardından olay yerine giden bir kişi, Faruk Yıldırım'ı yerde yatar vaziyette buldu. Olay yerine gelen polis, Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre, mahallede silah sesi duyan bir kişi olay yerine gittiğinde Faruk Yıldırım'ı yerde yatar vaziyette görüp polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sesi duyup olay yerine gelen kişi; siyah giyimli, kısa boylu bir kişinin olduğunu söyledi. Olay yerinde bir adet 9 milimetre kovan ele geçirildi. Polis ekipleri, Yıldırım'ın yanı başında bulunan şarap şişelerinden parmak izi aldı.

Yapılan teknik ve olay yeri incelemelerinden kimliği tespit edilen şüpheli A.I., olayda kullandığı düşünülen tabanca ile bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, "Bir süre alkol aldık, aramızda küfürleşme yüzünden kavga çıktı." dediği iddia edildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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