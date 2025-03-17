Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Dyson V15s Detect Submarine, Dyson OnTrac™ kulaklık, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz, JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör, 2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 10.01.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-66816 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 11.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 32.757 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Dyson V15s Detect Submarine, Dyson OnTrac™ kulaklık, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz, JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör, 2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Dyson V15s Detect Submarine Asil Talihlileri
Dyson V15s Detect Submarine Yedek Talihlileri
Dyson OnTrac™ kulaklık Asil Talihlileri
Dyson OnTrac™ kulaklık Yedek Talihlileri
Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz Asil Talihlileri:
Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz Yedek Talihlileri
JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör Asil Talihlileri
JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör Yedek Talihlileri
2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart Asil Talihlileri
2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart Yedek Talihlileri