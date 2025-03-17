Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Dyson V15s Detect Submarine, Dyson OnTrac™ kulaklık, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz, JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör, 2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 10.01.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-66816 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 11.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 32.757 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Dyson V15s Detect Submarine, Dyson OnTrac™ kulaklık, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz, JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör, 2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Dyson V15s Detect Submarine Asil Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Dyson V15s Detect Submarine Yedek Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)



Dyson OnTrac™ kulaklık Asil Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Dyson OnTrac™ kulaklık Yedek Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz Asil Talihlileri:

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)



Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer NA350/00 9 lt Yağsız Fritöz Yedek Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör Asil Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

JBL Flip 6 Bluetooth Hoparlör Yedek Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart Asil Talihlileri

Migros Nestlé Kahvaltılık Gevrekler Kampanyası (Takvim Gazetesi)

2.500,00 TL Degerinde Money Pro Hediye Kart Yedek Talihlileri

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