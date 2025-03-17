Şans Topu çekilişi sonuçları! 16 Mart 2025 Pazar şans topu kazandıran numaralar!

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 08:43

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekilişi tamamlandı. Haftanın son çekilişi, her çarşamba ve pazar olduğu gibi bu akşam saat 20:00'de noter huzurunda gerçekleştirildi.