Şans Topu çekilişi sonuçları! 16 Mart 2025 Pazar şans topu kazandıran numaralar!
Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 16 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekilişi tamamlandı. Haftanın son çekilişi, her çarşamba ve pazar olduğu gibi bu akşam saat 20:00'de noter huzurunda gerçekleştirildi.
16 MART 2025 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI
Bu akşam gerçekleştirilen çekilişte şanslı numaralar belli oldu. İşte kazandıran numaralar:
1 - 13 - 15 - 25 - 34 + 10
Bu numaraları tutturan talihliler büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Şans Topu Nasıl Sorgulanır?
Şans Topu bileti olan vatandaşlar, biletlerini resmi sorgulama ekranlarından kontrol edebilir. Biletinizin kazandırıp kazandırmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
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Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresine giderek biletinizi kolayca sorgulayabilirsiniz.
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Milli Piyango Mobil Uygulaması: Mobil uygulama üzerinden bilet numaranızı girerek çekiliş sonucunu öğrenebilirsiniz.
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Fiziksel Bayiler: Biletinizi bayilere giderek de kontrol ettirebilirsiniz.