Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 08:34

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza (DHA)

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 34 CTB plakalı otomobil takla attı. Kazada sürücülerden Ö.F.İ ile araçta bulunan M.İ. ve A.Y.İ. isimli çocuk ile diğer otomobilde bulunan yolcular B.T. ve Z.T. isimli çocuk yaralandı.