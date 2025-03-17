Brezilya'dan şoke eden haber! Yarasalarda yeni tip koronavirüs keşfedildi
Bilim insanları, Brezilya'daki yarasalarda 'MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü)' ile benzer özellikler gösteren yeni tip koronavirüs keşfetti.
Bilim insanları, Brezilya'daki yarasalarda "MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü)" ile benzer özellikler gösteren yeni tip koronavirüs keşfetti.
Brezilyalı araştırmacılar, Hong Kong Üniversitesinden (HKU) meslektaşlarıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 16 farklı yarasa türünden alınan 423 ağız ve rektal sürüntü örneğini inceledi.
YENİ TİP KORONAVİRÜS KEŞFEDİLDİ
Çalışmada Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Fortaleza şehrinden getirilen yarasalardan alınan sürüntü örneklerinde yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Yeni keşfedilen virüsün insanlarda ve develerdeki "MERS-CoV" türleriyle benzerlik gösterdiği ancak insanlar üzerindeki risklerinin henüz belirlenemediği kaydedildi.
Yeni koronavirüsün gen diziliminin "MERS-CoV" genomuyla yaklaşık yüzde 72, konak hücrelere bağlanmak için kullandığı proteinin de "MERS-CoV"unkiyle yüzde 71,74 benzerlik taşıdığı bildirildi.
Yarasaların yeni ortaya çıkan virüsler için depo olduğu, koronavirüslerin halk sağlığı üzerinde yol açtığı risklerin saptanması için sürekli izlenmelerinin gerektiği vurgulandı.