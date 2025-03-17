Brezilya’dan şoke eden haber! Yarasalarda yeni tip koronavirüs keşfedildi

Bilim insanları, yeni virüsün insanlar için oluşturduğu riskleri tespit etmek amacıyla Hong Kong'daki yüksek güvenlikli laboratuvarlarda daha fazla deney yapmayı planlıyor.

Koronavirüs (AA)

"MERS-COV"

"MERS-CoV", ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlandı ve bu zamana kadar iki düzineden fazla ülkede tespit edildi.

Develerden kaynaklandığından şüphelenilen ve bir çeşit bulaşıcı solunum yolu hastalığı olan "MERS-CoV", 850'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN