Sanatçı Züleyha Ortak evinde dehşeti yaşadı! Tamire gelen usta yeğeni tarafından öldürüldü

İstanbul Şişli’de kaldırımda bekleyen Taşdan Karaca, yeğeni Caner K, tarafından silahla katledildi. Karaca’nın Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak’ın evine tamir için gittiği belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Kan donduran olay dün İstanbul Şişli'de yaşandı. Kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yaklaşan kişi, silahını çıkararak Karaca'ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden Karaca, kurşunların ardından yere yığıldı.

Silahlı saldırgan, hızlıca olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca'yı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



"SENİ GÖRMEYE GELECEĞİM DEMİŞ"

Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Taştan Karaca'nın, sanatçı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ve olayın bu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zülayha Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız, güpegündüz vuruldu. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.

Mustafa BAKIRHAN

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