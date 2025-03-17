Kağıthane'de yol verme dehşeti! Servis şoförünü kuzenine vurdurdu

İstanbul Kağıthane’de dehşet anları yaşandı. Servis şoförü Muzaffer Ş. ile araç sürücüsü Serhat S. arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücünün haber vermesi üzerine yoldan motokurye çevirerek olay yerine gelen kuzeni Ramazan S. (34), servis şoförünü önce silahla vurdu ardından da darbetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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İstanbul Kağıthane'de servis şoförü M.Ş.(47) ile araç sürücüsü S.S. (32) arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Sürücü S.S. cep telefonuyla kuzeni R.S.'yi aradı.

R.S.'de "Kuzenim kaza yapmış beni oraya götürür müsün" diyerek yoldan çevirdiği motokurye İ.K.'nın (26), motosikletiyle olay yerine geldi.

R.S., silahını çekip servis şoförü Muzaffer Ş.'ye koluna ve omzuna ateş açtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muzaffer Ş., kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan R.S., tutuklandı. Katil zanlısının, "çocuğa cinsel istismar" da dahil, 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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