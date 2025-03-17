Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair şikayette bulunan bir kişiyi tehdit eden iki şüpheli tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair şikayette bulunan bir şahsı öldürmekle tehdit eden iki şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 08:22

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla şikayette bulunan kişiyi tehdit ettikleri belirlenen ve İzmir'de gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla Ankara'da şikayette bulunan O.Ö'yü ölümle tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan F.E.H. ve Y.E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler şikayette bulunan O.Ö'nün çocuğunun kafasını kesmekle tehdit etti. (Ekran görüntüsü)

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "silahlı yağma", "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "yalan beyanda bulunma" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla Ankara'da şikayette bulunan O.Ö, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle polise başvurmuş, polis ekipleri şüphelilerin F.E.H. ve Y.E.Ş. olduğunu tespit etmişti.

İzmir'de bir evde ikamet ettikleri belirlenen şüpheliler, Ankara ve İzmir emniyet müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınmış, şüphelilerden F.E.H'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, Y.E.Ş'nin ise çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerin İzmir'de kaldıkları günübirlik evde yapılan aramalar neticesinde O.Ö'yü ölümle tehdit ederken gösterdikleri havalı tüfek de ele geçirilmişti.

F.E.H. ve Y.E.Ş'yi yakalama çalışmalarında ise bir kadın, şüpheliler tarafından ikametinde zorla alıkonulduğunu, hesabından cebir ile para gönderdiğini ifade ederek şikayetçi olmuştu.