Konya’da 2 yaşındaki minik Rana’ya köpekler saldırmıştı! Ölüm nedeni belli oldu
Konya Karatay’da 7 Mart’ta 2 yaşındaki Rana El Selci sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Selci’nin Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Raporda minik kızın ölüm nedeninin köpek ısırıkları ve travmaya bağlı iç ve dış kanama olduğu yer aldı. Raporda ayrıca cinsel istismar detayı da var.
Konya'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2), ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'ndan rapor geldi.
Olay, 7 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı.
Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.
CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU TESPİT EDİLEMEDİ
Rana El Selci'den alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi. Örneklerde yapılan incelemeler sonrası hazırlanan kesin rapor sonuçları çıktı. Raporda, Rana'nın kesin ölüm nedeninin köpek saldırısı ve ısırıklar ile uyumlu olduğu, yaralanmaların çocuğun canlıyken gerçekleştiği, kafa kemiği, boyun, omurilik, kaburga kırıkları ve iç organ yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama olduğu, ölümüne şüphe oluşturacak başkaca bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca, genital bölgedeki lezyonların köpek ısırıkları ile uyumlu olduğu, cinsel istismar düşündürecek bulgu tespit edilemediği belirtildi.