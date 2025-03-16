Yaren Leylek 14. yılda yine aynı noktada dostuyla buluştu!

Bursa Karacabey’de yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne bu yıl 14’üncü kez geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Nazlı 13 Mart'ta Eskikarağaç'a gelirken, Yaren eşinden 2 gün sonra gelerek Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Yılmaz, "Geleceğinden ümidim vardı ama yine de tedirginlik yaşadım. Geç kaldı. Normalde bütün leyleklerden 1 hafta önce geliyordu ama bu sene tersi oldu. Yaren'e çok bağlıyım. Güne onunla başlıyoruz. Karnını doyurduğum Yaren bir süre sonra yuvasına giderek yavrularını besliyor" dedi.

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