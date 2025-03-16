İstanbul-Bağdat seferindeki uçak, bebeğin fenalaşması nedeniyle Diyarbakır'a indi!

İstanbul-Bağdat seferini yapan AJet firmasına ait Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli bebeğin fenalaşması sonucu Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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İstanbul-Bağdat seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar İlçesi'ndeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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