"Sus nefesini keserim" | Kan donduran görüntüler: Ağlayan çocuğunu susturamayınca önce tokatladı ardından burnunu sıktı
Isparta'da K.Ö. isimli cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca şiddete başvurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğuna tokat atan ve tehdit eden K.Ö.'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Burdur Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti.
"SUS NEFESİNİ KESERİM..."
Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı.
ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin videonun yakın zamanda sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.