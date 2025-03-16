"Sus nefesini keserim" | Kan donduran görüntüler: Ağlayan çocuğunu susturamayınca önce tokatladı ardından burnunu sıktı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 18:59

Isparta'da, bir mesire yerinde K.Ö. adlı kadının şiddet uyguladığı 5-6 yaşlarındaki oğlu devlet korumasına alındı, anne hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

"SUS NEFESİNİ KESERİM..."

Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı.