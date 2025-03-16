Steam 2025 indirim takvimi | Steam ilkbahar indirimleri ne zaman sona erecek?
Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam 2025 İlkbahar İndirimleri’ni başlattı. Oyunseverlerin heyecanla beklediği bu dev kampanya kapsamında birçok popüler oyun büyük indirimlerle satışa sunuluyor.
Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği Steam İlkbahar İndirimleri her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük fırsatlar sunuyor. Yüzlerce popüler oyunun ve ek paketlerin cazip fiyatlarla satışa sunulduğu bu kampanya, oyunculara geniş bir yelpazede seçim yapma imkanı tanıyor. Peki Steam İlkbahar İndirimleri ne zaman sona erecek? İşte 2025 Steam indirim takvimi.
Steam İlkbahar İndirimi Ne Zaman Başladı?
Steam'in büyük mevsimsel indirimlerinden biri olan İlkbahar İndirimi, 13 Mart 2025 tarihinde başladı. Bu süreçte, dünya çapında milyonlarca oyuncu, favori oyunlarını indirimli fiyatlarla satın alma şansı yakaladı.
Steam İlkbahar İndirimi Ne Zaman Bitecek?
Bu yılın Steam İlkbahar İndirimi, 20 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Oyuncular bu tarihe kadar büyük oyun serileri, bağımsız yapımlar ve oyun içi içeriklerdeki indirimlerden yararlanabilecek.