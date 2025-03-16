Steam 2025 indirim takvimi | Steam ilkbahar indirimleri ne zaman sona erecek?

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 15:52

Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği Steam İlkbahar İndirimleri her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük fırsatlar sunuyor. Yüzlerce popüler oyunun ve ek paketlerin cazip fiyatlarla satışa sunulduğu bu kampanya, oyunculara geniş bir yelpazede seçim yapma imkanı tanıyor. Peki Steam İlkbahar İndirimleri ne zaman sona erecek? İşte 2025 Steam indirim takvimi.