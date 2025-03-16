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Steam 2025 indirim takvimi | Steam ilkbahar indirimleri ne zaman sona erecek?

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam 2025 İlkbahar İndirimleri’ni başlattı. Oyunseverlerin heyecanla beklediği bu dev kampanya kapsamında birçok popüler oyun büyük indirimlerle satışa sunuluyor.

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Steam 2025 indirim takvimi | Steam ilkbahar indirimleri ne zaman sona erecek?

Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği Steam İlkbahar İndirimleri her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük fırsatlar sunuyor. Yüzlerce popüler oyunun ve ek paketlerin cazip fiyatlarla satışa sunulduğu bu kampanya, oyunculara geniş bir yelpazede seçim yapma imkanı tanıyor. Peki Steam İlkbahar İndirimleri ne zaman sona erecek? İşte 2025 Steam indirim takvimi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Steam İlkbahar İndirimi Ne Zaman Başladı?

Steam'in büyük mevsimsel indirimlerinden biri olan İlkbahar İndirimi, 13 Mart 2025 tarihinde başladı. Bu süreçte, dünya çapında milyonlarca oyuncu, favori oyunlarını indirimli fiyatlarla satın alma şansı yakaladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Steam İlkbahar İndirimi Ne Zaman Bitecek?

Bu yılın Steam İlkbahar İndirimi, 20 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Oyuncular bu tarihe kadar büyük oyun serileri, bağımsız yapımlar ve oyun içi içeriklerdeki indirimlerden yararlanabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İndirimlerde Hangi Oyunlar Öne Çıkıyor?

Steam İlkbahar İndirimi kapsamında pek çok oyun cazip fiyatlarla oyuncularla buluşuyor. İşte dikkat çeken bazı fırsatlar:

Büyük Yapımlar: AAA oyunlar, yüksek oranda indirime girerek geniş kitlelere hitap ediyor.

Bağımsız Oyunlar: Bağımsız geliştiriciler tarafından üretilen oyunlar, uygun fiyatlarla keşfedilmeyi bekliyor.

Günün Fırsatları: Kampanya süresince bazı oyunlar kısa süreli ekstra indirimlerle sunuluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sadece Oyun Değil Ek İçerikler de İndirimde!

Steam İlkbahar İndirimleri sadece oyunlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda:

DLC ve ek paketler

Oyun içi eşyalar

Oyun motorları ve yazılımlar Cazip fiyatlarla oyuncuların beğenisine sunuluyor.