15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP’li İBB’ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz

Bakırköy'deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. (AA)

VATANDAŞ İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Mutlucan Şiyhan isimli vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin, çalışmaları yavaş yürüttüğünü belirterek tepki gösterdi.

Nihat Karahan, "İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı. Ara sıra geçiyoruz yoldan ama bu şekilde olmuyordu. Nereden nereye gideceğiz, ne kadar sürecek, onu da bilmiyoruz. 40 dakikadır bu alandayız. Biraz daha planlı olsunlar. Bu zulüm. Biz halk olarak bu sıkıntıyı, stresi çekmek zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

Taksici Murat Ateş, "Normalde 3 dakikada geçerdik, köprünün altından Küçükçekmece'ye doğru ama ben 15 dakikadır yavaş yavaş ilerliyorum." diye konuştu.

Sürücü Hakan Selvitop ise "Yarım saattir trafikteyim. AVM'nin oradan Bağcılar'a doğru gidiyordum. Bir saat daha giderim herhalde." dedi.