15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP'li İBB'ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki 200 metrelik alan yol çökmesi nedeniyle 15 gündür trafiğe kapatıldı. İBB ve İSKİ'nin çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirten vatandaşlar, plansızlıktan şikayet ederken, iftar saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaştığını şu sözlerle dile getirdi: 'İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı.'
Bakırköy'de yol çökmesi nedeniyle yaşanan yoğun trafiğe vatandaşlar tepki gösterdi.
Şenlikköy Mahallesi'nde, Kırserdar Sokak'taki 200 metrelik alan, yaklaşık 15 gün önce yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Taş blok ve demir bariyerlerle kapatılan sokağa, "Atık su tünel çalışmaları kapsamında yolun altında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 31 Mart 2025 tarihine kadar yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" yazılı tabela asıldı.
Bölgede motosikletli kurye olarak çalışan Koray Ekinci, yol çalışmasının ramazandan önce başladığını ve hala devam ettiğini söyledi.
Günün her saati trafik oluştuğunu, iftar saati yaklaştığında ise daha çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Ekinci, "Herkes çok gergin oluyor. Motosikletliler sağdan soldan kaçıyor ama araçlar ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Sürekli trafik var. 3-5 dakikalık yol ama 1 saat sürüyor. İnsanlar mağdur oluyor." dedi.