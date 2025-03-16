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15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP'li İBB'ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'ndeki 200 metrelik alan yol çökmesi nedeniyle 15 gündür trafiğe kapatıldı. İBB ve İSKİ'nin çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirten vatandaşlar, plansızlıktan şikayet ederken, iftar saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaştığını şu sözlerle dile getirdi: 'İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı.'

AA
AA
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15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP’li İBB’ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz

Bakırköy'de yol çökmesi nedeniyle yaşanan yoğun trafiğe vatandaşlar tepki gösterdi.

Bakırköy'deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. (AA)Bakırköy'deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. (AA)

Şenlikköy Mahallesi'nde, Kırserdar Sokak'taki 200 metrelik alan, yaklaşık 15 gün önce yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Taş blok ve demir bariyerlerle kapatılan sokağa, "Atık su tünel çalışmaları kapsamında yolun altında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 31 Mart 2025 tarihine kadar yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" yazılı tabela asıldı.

Bölgede motosikletli kurye olarak çalışan Koray Ekinci, yol çalışmasının ramazandan önce başladığını ve hala devam ettiğini söyledi.

Bakırköy'deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. (AA)Bakırköy'deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. (AA)

Günün her saati trafik oluştuğunu, iftar saati yaklaştığında ise daha çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Ekinci, "Herkes çok gergin oluyor. Motosikletliler sağdan soldan kaçıyor ama araçlar ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Sürekli trafik var. 3-5 dakikalık yol ama 1 saat sürüyor. İnsanlar mağdur oluyor." dedi.

Bakırköy'deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. (AA)Bakırköy'deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. (AA)

VATANDAŞ İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Mutlucan Şiyhan isimli vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin, çalışmaları yavaş yürüttüğünü belirterek tepki gösterdi.

Nihat Karahan, "İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı. Ara sıra geçiyoruz yoldan ama bu şekilde olmuyordu. Nereden nereye gideceğiz, ne kadar sürecek, onu da bilmiyoruz. 40 dakikadır bu alandayız. Biraz daha planlı olsunlar. Bu zulüm. Biz halk olarak bu sıkıntıyı, stresi çekmek zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

Taksici Murat Ateş, "Normalde 3 dakikada geçerdik, köprünün altından Küçükçekmece'ye doğru ama ben 15 dakikadır yavaş yavaş ilerliyorum." diye konuştu.

Sürücü Hakan Selvitop ise "Yarım saattir trafikteyim. AVM'nin oradan Bağcılar'a doğru gidiyordum. Bir saat daha giderim herhalde." dedi.