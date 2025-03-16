SMA hastası Menesa'nın umuduna ortak olalım! Ailesi çağrıda bulundu: Ne olur yardım edin

Şanlıurfa'nın tek SMA hastası Menesa Efnan Uluca (3), başlatılan kampanya ile umuda yüzde 56 oranında yaklaştı. Talihsiz yavrunun ailesi, hayırseverlere çağrı yaptı: Evladımızın yaşaması için ne olur yardım edin.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Şanlıurfa Eyyübiye'deki 15 Temmuz Mahallesi'nde çağrı merkezi çalışanı bir baba ile ev hanımı bir annenin evladı olarak SMA'lı doğan doğan Menesa Efnan Uluca'nın araştırmaları ile Zolgensma ilacının hastalığın kesin tedavisi olduğu öğrenildi.

Valilik onaylı yardım kampanyası yüzde 56'ya ulaştı. Menesa Efnan, Şanlıurfa'nın tek SMA hastası bebeği. Ailesi herkesten yardım bekliyor.

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