Görenler şaşkına dönüyor! Genç adam hem karada hem denizde gidebilen motosiklet tasarladı

Fatih Karagümrük'te motosiklet tamircisi Mustafa İrfanoğlu, kano ile motosikleti birleştirmek için 1 ay süren bir çalışmanın ardından projeyi başarıyla tamamladı. 20 bin liralık maliyetle motosikleti deniz suyundan koruyacak şekilde modifiye etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Fatih Karagümrük'te motosiklet tamir atölyesi olan Mustafa İrfanoğlu, kano ile motosikleti birleştirmek için hemen işe koyuldu. Ve 1 aylık çalışmayla kano ile motosikleti birleştirdi.

Motosikletin birçok aksamını değiştirerek deniz suyundan etkilenmemesini sağladı. Proje, 20 bin lirasına mal oldu. İrfanoğlu, "Bir gün sahilde oturturken kano ile Haliç'te ilerlediklerini gördüm. Bir onlara bir de motosikletime baktım.Hemen ertesi gün nasıl yapacağım diye projeye başladım" dedi.

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