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2025 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Mart ayı Merkür retrosu etkileri ve bitiş tarihi

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, 2025 yılı itibarıyla 14 Mart’ta başladı. Özellikle Koç burcunda gerçekleşen bu retro sabırsızlık, öfke ve ani tepkiler gibi duygusal dalgalanmalara yol açabilir. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek ve burçlar üzerindeki etkileri nasıl olacak? İşte 2025 Merkür retrosunun ayrıntıları.

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2025 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Mart ayı Merkür retrosu etkileri ve bitiş tarihi

Astrolojiye ilgi duyanlar için Merkür retrosu önemli bir dönemi işaret eder. 14 Mart 2025'te başlayan Merkür retrosu 7 Nisan 2025'e kadar etkili olacak. Astrologlara göre bu süre boyunca, iletişim, teknoloji ve ulaşım gibi alanlarda aksaklıklar ve yanlış anlamalar yaşanabilir. İşte bu dönemin detayları ve burçlar üzerindeki etkileri.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Merkür Retrosu Nedir?

Merkür retrosu, gezegenin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesidir. Ancak, bu geri hareket aslında optik bir illüzyondan ibarettir. Merkür gerçekte geri gitmez, sadece yörüngesel hız farkı nedeniyle Dünya'dan bakıldığında ters yönde hareket ediyormuş gibi algılanır. Astrolojik olarak, bu dönem iletişimde aksaklıklar, dijital sistemlerde sorunlar, ulaşımda gecikmeler ve yanlış anlamalar gibi durumların yaşanabileceği bir süreçtir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Mart Merkür Retrosunun Etkileri

2025 yılı Mart ayında gerçekleşen Merkür retrosu Koç burcunda meydana geliyor. Bu, bireysel kararlar, iletişim tarzları ve yakın çevre ilişkilerinde belirgin etkiler yaratabilir. Koç burcu, liderlik ve cesaretin simgesi olsa da, bu dönemde kararlarınızı aceleyle almaktan kaçınmakta fayda var. Ayrıca dijital cihaz arızaları, mesajlaşmalarda yanlış anlaşılmalar ve e-postaların yanlış kişilere gitmesi gibi klasik retro etkilerinin artması muhtemel.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eski Konular Yeniden Gündeme Gelebilir

Merkür retrosu, geçmişten gelen kişilerle karşılaşmaların artmasına neden olabilir. Eski konular yeniden gündeme gelebilir ve bu, çözülmemiş meseleleri tekrar ele alma fırsatı sunabilir. Ancak, uzmanlar bu dönemde yeni iş anlaşmaları yapmak, önemli imzalar atmak veya uzun vadeli yatırımlara başlamak yerine retro bitişini beklemeyi öneriyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi Burçlar Etkileniyor?

2025 Mart Merkür retrosu, özellikle Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarını doğrudan etkileyebilir. Bu burçların bu süreçte daha temkinli olmaları ve aceleci davranmamaları öneriliyor. Merkür retrosu sona erdikten sonra netlik ve toparlanma süreci başlayacak olsa da, gölgeli günlerin etkisi birkaç gün daha devam edebilir.