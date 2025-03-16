2025 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Mart ayı Merkür retrosu etkileri ve bitiş tarihi

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, 2025 yılı itibarıyla 14 Mart’ta başladı. Özellikle Koç burcunda gerçekleşen bu retro sabırsızlık, öfke ve ani tepkiler gibi duygusal dalgalanmalara yol açabilir. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek ve burçlar üzerindeki etkileri nasıl olacak? İşte 2025 Merkür retrosunun ayrıntıları.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 10:31

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Astrolojiye ilgi duyanlar için Merkür retrosu önemli bir dönemi işaret eder. 14 Mart 2025'te başlayan Merkür retrosu 7 Nisan 2025'e kadar etkili olacak. Astrologlara göre bu süre boyunca, iletişim, teknoloji ve ulaşım gibi alanlarda aksaklıklar ve yanlış anlamalar yaşanabilir. İşte bu dönemin detayları ve burçlar üzerindeki etkileri.

(Takvim Foto Arşiv) Merkür Retrosu Nedir?



Merkür retrosu, gezegenin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesidir. Ancak, bu geri hareket aslında optik bir illüzyondan ibarettir. Merkür gerçekte geri gitmez, sadece yörüngesel hız farkı nedeniyle Dünya'dan bakıldığında ters yönde hareket ediyormuş gibi algılanır. Astrolojik olarak, bu dönem iletişimde aksaklıklar, dijital sistemlerde sorunlar, ulaşımda gecikmeler ve yanlış anlamalar gibi durumların yaşanabileceği bir süreçtir.