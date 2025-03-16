Adana'da tüyler ürperten cinayet: Öfkeli adam İhsan Tolan tabancayla rastgele ateş açtı! 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı

Damat İhsan Tolan, ayrılma aşamasında olduğu eşi Emine’nin ailesinin evini bastı. Silahla kayınbiraderi Fuat Erkaşka’yı hayattan kopardı. Kayınvalidesi, kayınbabası ve onun komşusunu yaraladı. Erkaşka'nın, 2016 yılında da kardeşi Emine’nin boşandığı ilk eşi Mustafa Biçer’i öldürdüğü ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Tüyleri ürperten cinayet, dün öğle saatlerinde Adana Seyhan'daki Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Damat İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasındaki eşi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşka'nın evine gitti.

Kayınbiraderi Fuat Erkaşka, kız kardeşiyle yeğenlerinin evde olmadığını söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. İhsan Tolan, tabancayla eşinin ailesine rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Fuat Erkaşka, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kayınvalide Bakiye Erkaşka, kayınpeder Vakkas Erkaşka ile komşuları Halil Vanlı, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheli, ateş ederek çıktığı evden araçla kaçarken, yanına gelen akrabası S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.



"2 YIL ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ"

Fuat Erkaşka'nın, 20 Kasım 2016'da Emine Tolan'ın boşandığı ilk eşi Mustafa Biçer'i (27), kendi evlerinin önünde katlettiği belirlendi.

O dönem polise teslim olan Erkaşka ifadesinde, "Tehdit ve baskılarından kurtarmak için kız kardeşim Emine'yi Tekirdağ'a gönderdim. Bunun üzerine Mustafa Biçer, ailemi ve beni tehdit etti. Olay günü evimin önüne geldi. Hamile eşimin evde olduğunu, yukarı gelip çay içerek konuşmasını söyledim. Tartıştık. O beni vurmadan, ben ateş ettim. Olay yerinden kaçtım" dedi. 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Fuat Erkaşka'nın, 2 yıl önce tahliye edildiği bildirildi.

EŞİ EVDE DEĞİLMİŞ

2 çocuk annesi Emine Tolan'ın, baba evinde olmadığı öğrenildi.

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